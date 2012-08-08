Ядуха признал, что год удерживал цену на социальный хлеб в Хмельницком

Председатель ОГА Василий Ядуха признал, что последний год удерживал цену на социальный хлеб в Хмельницком местного производителя ООО "Стиоми-Холдинг".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил В.Ядуха.

"Цену на хлеб хмельницкого хлебозавода нужно было менять давно. Но именно благодаря решению Хмельницкой облгосадминистрации эту цену удерживали для того, чтобы хмельнитчане еще целый год покупали хлеб по низкой стоимости ", - отметил В.Ядуха.

По его словам, сейчас в области цена на ржаной хлеб остается самой низкой в стране.

Отдельно глава области обратился к владельцам торговых сетей с просьбой привести в соответствие торговую надбавку на социально значимые товары, которая не должна превышать 10%.

Как сообщал УНИАН, с 20 июля 2012 ООО "Стиоми-Холдинг" (покрывает 50% территории области) повысило на 10% оптово-отпускные цены на хлеб массового потребления (социальный хлеб), а именно: хлеб "Подольский пшеничный" и хлеб " Запашный "- до 2,81 грн., батон" Нарезной "- до 2,51 грн.

В течение 2009 - 2011 года и первого полугодия 2012 года ООО "Стиоми-Холдинг" не повышало цены на хлеб.

Как известно, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отметил, что оснований для подорожания хмельницкого хлеба нет.