Россия планирует экспортировать не менее 12 млн тонн зерна, несмотря на засуху

Москва. Россия в 2012 году экспортирует не менее 12 млн тонн зерна, несмотря на засуху.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видео-моста Москва-Киев-Астана сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«При любых раскладах у нас 12-13 млн тонн зерна для экспорта есть», - сказал А.Злочевский и добавил, что по данным Росстата, переходящие запасы в РФ составляют 18-19 млн тонн.

По его словам, прогноз урожая Минсельхозом РФ снижен до 75-80 млн тонн. и скорее всего будет дальнейшее снижение этих показателей.

«Даже при урожае 75 млн тонн – 70 млн мы максимум съедим, а с учетом переходящих запасов есть достаточно зерна для экспорта», - сказал он.

Также А.Злочевский отметил, что нынешняя цена на мировом рынке составляет 320-330 долл. за тону пшеницы четвертого класса по российской классификации.

При этом он считает, что нет никаких предпосылок для внедрения ограничений на экспорт зерна.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений, что при самых неблагоприятных погодных условиях РФ сможет собрать урожай, который обеспечит внутреннее потребление и экспорт.

Напомним, в РФ с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года действовал запрет на экспорт зерновых. В частности, запрет был установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

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