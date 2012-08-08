Минагропрод ожидает в августе активизации экспорта зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в августе активизации экспорта зерна из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

«Я думаю, что в августе экспорт безусловно будет больше, чем 1,2 млн тонн, как это было в июле, потому что мы на рынке будем иметь полноценный ячмень для экспорта, пшеницу и остатки кукурузы прошлого года. Я думаю, 1,7-1,8 млн тонн будет, но это с учетом экспорта кукурузы прошлого года», - сообщил С.Кваша.

По его данным, всего с начала нового МГ и по состоянию на 7 августа экспорт зерна из Украины составил 1,38 млн тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В частности, за этот период Украина поставила на внешние рынки 461,5 тыс. тонн пшеницы против 176,4 тыс. тонн с 1 июля по 7 августа 2011 года, 61,5 тыс. тонн ячменя против 398,4 тыс. тонн в прошлом сезоне и 853,7 тыс. тонн кукурузы против 39,8 тыс. тонн.

За 7 дней августа на внешние рынки было поставлено 173,6 тыс. тонн зерна, в том числе 92,3 тыс. тонн пшеницы, 13,6 тыс. тонн ячменя и 65,8 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерна из Украины в текущем МГ может составить 20-23 млн тонн против 21,95 млн тонн в 2011/2012 МГ.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.