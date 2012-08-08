Экспорт зерна из Украины в августе может составить до 2 млн тонн — УЗА

Экспорт зерна из Украины в августе может составить до 2 млн тонн.

Об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Мы в июле экспортировали 1,2 млн тонн. Я думаю, что в августе будет больше и где-то 1,8 — до 2 млн тонн — это реальная цифра. Под 2 млн тонн — это сейчас наша рабочая цифра, которую реально можно сделать», - сообщил В.Клименко.

Он пояснил, что резкий скачок цен на зерно на мировом рынке привел к тому, что сельхозпроизводители не спешат продавать зерно в ожидании роста цен. «Компании пытаются в мире участвовать в тендерах, выигрывают эти тендеры и под эти тендеры конкретно закупают зерно. Повышение цен привело к тому, что целый ряд стран, которые обычно закупали, сейчас не закупают и надеются на снижение цен. Сейчас идет притирка продавцов и покупателей к новой цене, потому что новая цена, которая на сегодня сложилась, многих шокировала», - отметил руководитель УЗА.

Он напомнил, что по оценкам УЗА, в текущем МГ экспорт зерна составит 19-20 млн тонн, в том числе 12 млн тонн кукурузы, 2 млн тонн ячменя и 5-6 млн тонн пшеницы. Он добавил, что этот прогноз ниже официального, поскольку у зернотрейдеров есть опасения, что государство может ввести какие-то ограничения по экспорту зерна.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерна из Украины в текущем МГ может составить 20-23 млн тонн против 21,95 млн тонн в 2011/2012 МГ.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.