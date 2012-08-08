Минагропрод снизил оценку убытков аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило оценку убытков аграриев от недобора урожая из-за засухи до 10,3 млрд грн с ранее озвученных 13,6 млрд грн.

Как передает корреспондент, об этом сообщил в среду, 8 августа, на пресс-конференции в Киеве директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

«Министерство провело предварительные экспертные оценки относительно потерь производителей вследствие недобора урожая, который рассчитывался как сравнение урожайности, полученной в 2012 году, по отношению к трем предыдущим годам. Недобор по степной зоне - 5 млн тонн, что составляет 8,756 млрд грн в ценах реализации прошлого года. По лесостепной зоне недобор составляет 875 тыс. тонн на сумму 1,528 млрд грн. По полесской зоне мы имеем лучше показатели, чем были в 2011 году», - сообщил С.Кваша, отметив, что в целом по Украине недобр составил 5,893 тыс. тонн на общую сумму 10,267 млрд грн.

Он отметил, что убытки сокращены за счет более высокой урожайности по сравнению с предыдущими показателями, по которым проводились первоначальные расчеты.

При этом С.Кваша подчеркнул, что убытки рассчитывались исходя из цен прошлого года, которые ниже цен, сложившихся на сегодняшний день. «Очевидно уже, что цены, которые есть сегодня, больше цен прошлого года, это означает, что сумма потерь, которые мы считали по ценам реализации прошлого года на этот период, может быть уменьшена», - отметил С.Кваша.

Напомним, ранее Минагропрод оценивал потери аграриев от недобора урожая из-за неблагоприятных погодных условий в 13,6 млрд грн.