Минагропрод опасается снижения урожая кукурузы из-за жары и засухи

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опасается снижения урожая кукурузы из-за неблагоприятного воздействия жары и засухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду, 8 августа, на пресс-конференции в Киеве директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

«Ситуация, которая разворачивается в Украине на протяжении последних двух недель, очень сложная. И мы понимаем, что она может привести к некоторым потерям урожайности и валового сбора (кукурузы - УНИАН)», - сказал он.

С.Кваша сообщил, что посевные площади под кукурузой под урожай 2012 года были увеличены на 1 млн га по сравнению с 2011 годом – до около 4,5 млн га и при расчетной урожайности это позволит собрать свыше 20 млн тонн кукурузы. При этом он подчеркнул, что полученного урожая будет достаточно для потребностей животноводства и обеспечения экспортного потенциала. Экспорт кукурузы, по данным С.Кваши, может составить около 12,7 млн тонн, тогда как в 2011 году Украина поставила на внешние рынки 13,857 млн тонн.

Он отметил, что это предварительные оценки, поскольку температурный режим по всей территории Украины продолжает создавать неблагоприятные условия для вегетации кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Украинский гидрометеорологический центр снизил прогноз урожая кукурузы на 9% - до 21 млн тонн против ранее прогнозируемых 23 млн тонн за счет снижения вследствие засухи урожайности культуры в основных кукурузосеющих областях.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году. Ранее ожидалось, что урожай кукурузы в 2012 г. составит 23 млн тонн.