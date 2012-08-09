Nestle нарастила чистую прибыль в I полугодии на 8% - до 5,27 млрд долл.

Чистая прибыль концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, в первом полугодии 2012 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 5,12 миллиарда швейцарских франков (5,27 миллиарда долларов), передает РИА "Новости" со ссылкой на финансовую отчетность компании.

При этом аналитики ожидали показателя в 4,94 миллиарда швейцарских франков.

Чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,61 швейцарского франка (1,65 доллара) против 1,46 швейцарского франка за первые шесть месяцев предыдущего года.

Справка УНИАН. Nestlé – один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Nestlé принадлежит 456 фабрик в 84 странах мира. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2010 году 109,7 млрд швейцарских франков. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestlé S.A приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».