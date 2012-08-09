В Киеве выявили цех по изготовлению алкогольных напитков

Сотрудниками отдела ГСБЭП Голосеевского РУ ГУМВД Украины в помещении одного из складов был обнаружен цех по незаконному изготовлению и хранению фальсифицированной алкогольной продукции под марками «Пшенична» и «Справжня».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

В ходе проведения осмотра места изготовления фальсификата было изъято оборудование для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции: три устройства для закатывания крышек бутылок, пустые бутылки с этикеткой водки торговых марок «Пшенична» и «Справжня», а также крышки для закрытия бутылок, марки акцизного сбора. Кроме того, изъято около 1 тонны спирта и более 350 литров готовой жидкости для разлития в бутылки, также изъята готовая фальсифицированная продукция, фильтры и насосы для воды, другое промышленное оборудование.

Выяснилось, что незаконный бизнес создали граждане армянской национальности. Товар они распространяли в магазинах по цене 14 гривен 50 копеек за бутылку.

Выявлены также точки, куда именно они сбывали свой товар.

В настоящее время по данному факту возбуждены три уголовных дела.