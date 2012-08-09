Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 августа сохранится переменная облачность. В западных и восточных областях умеренные, днем - в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части, восточных и в Днепропетровской областях ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 10-15°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

В столице ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

9 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре в районе Киева 25°.