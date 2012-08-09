Продажи сети McDonald's упали до минимума более чем за два года

Продажи сети фаст-фуда McDonald's упали до минимума более чем за два года, в чем компания обвиняет «вялую» экономику США, пишет газета The Telegraph.

Продажи в ресторанах в США упали на 0,1% в июле, что стало самым слабым показателем с января 2010 года. Мировые продажи в более чем 33 тысячах ресторанов сети остались на прежнем уровне. Аналитики прогнозировали рост продаж на 2,2% в США и на 2,3% – по всему миру.

Помимо ухудшения экономической ситуации причинами падения продаж в McDonald`s стали акции и скидки у конкурентов в США. Компания признала, что «сопоставимые продажи в Америке были относительно однообразными, так как рекламная деятельность не компенсировала последствия застоя в экономике».

В Европе продажи снизились примерно на 0,6%, хорошие результаты показала только Великобритания. McDonald's признает, что это тревожный знак и экономический климат в Германии стал «более трудным». В Азии продажи снизились на 1,5% за июль по сравнению с тем же показателем годом ранее.

Акции McDonald's снизились на 3%, до 86,31 долл. во время торгов, сообщает «Газета.Ru».

Справка УНИАН. «МакДональдз Юкрейн» открыл первое заведение в Украине в 1997 г. в Киеве. В 22 городах Украины работает 72 заведения, обслуживая около 400 тыс. посетителей ежедневно.