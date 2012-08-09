Жители Макарова заявляют о начале акции протеста с целью закрытия птицефабрики

Жители пгт Макаров (Киевская обл.) заявляют о начале бессрочной акции протеста с целью закрытия птицефабрики, которая входит в состав агрохолдинга «Авангард».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН проинформировал экс-председатель Макаровского поселкового совета (Киевская область), председатель координационного совета общественных организаций и партий Макаровского района, председатель инициативной группы по вопросам прекращения деятельности птицефабрик Геннадий Здольник.

По его словам, общественность борется в судах за закрытие Макаровской птицефабрики уже около 6 лет. Г.Здольник утверждает, что в Макарове нарушены санитарные нормы размещения птицефабрики возле жилой зоны. Кроме того, экологически допустимые показатели в районе фабрики в разы превышают нормы. «Обоснованность и правомерность наших требований относительно невозможности последующего функционирования этого предприятия содержатся во многих выводах контролирующих органов», - говорит он.

Г.Здольник напомнил также, что инициативная группа уже не раз обращалась к руководству страны в лице Президента Украины, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

«На последнее наше обращение в управление по вопросам обращений граждан Администрации Президента 24 июля нам предоставлен ответ... Согласно ответу, защита конституционных прав граждан на жизнь и здоровье не относится к полномочиям Президента», - отметил он.

Поэтому инициативная группа Макаровского района «останавливает безрезультатное письменное общение» с Президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады, руководством Киевской области, Макаровского района «относительно незаконной экологически опасной производственной деятельности Макаровской птицефабрики», и начинает акции протеста.

«Мы начинаем бессрочные мирные акции протеста и акты общественного несогласия с целью высказать требования к собственникам птицефабрики, центральной и местной власти и требуем остановить деятельность Макаровской птицефабрики. Будем пикетировать административные учреждения центральных и местных органов власти, посольства стран-кредиторов (предприятия — УНИАН)...», - подчеркнул Г.Здольник.

По его словам, граждане, кроме прочего, намерены перекрывать дороги в пгт Макаров.

Кроме того, инициативная группа намерена начать процедуру местного референдума относительно последующей производственной деятельности экологически опасного предприятия птицефабрики. «Готовим также обращение к мировой общественности с просьбой предоставить защиту от незаконных действия и бездеятельности украинской власти по защите конституционных прав на жизнь, здоровье и чистую среду».

Также закрытия птицефабрики «Зоря», входящей в состав агрохолдинга «Авангард» требует представитель с.Хроли Харьковской области Алексей Кветкин. Он заявляет, что птицефабрику необходимо закрыть до полной реконструкции, поскольку ее деятельность наносит вред здоровью жителей.

В пресс-службе агрохолдинга «Авангард» УНИАН рассказали, что на птицефабрике в пгт Макаров на сегодня трудоустроено около 130 человек, заработная плата одна из наивысших в районе — 2,7-2,8 тыс. грн.

Там также отметили, что ранее Г.Здольник, будучи сельским председателем Макаровского поселкового совета, сам подписывал разрешения для работы фабрики: «С 2006 по 2010 гг. Г.Здольник был сельским председателем, он подписывал разрешительные документы на работу фабрики. Сегодня перед выборами он начинает непонятные действия», - идет речь в сообщении пресс-службы.

Относительно работы предприятия, в пресс-службе подчеркнули, что оно имеет всю необходимую разрешительную и техническую документацию.

Справка УНИАН. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине.