Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту поджога леса

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога леса.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров после заседания оперативного штаба по ликвидации лесного пожара, которое состоялось в Херсонской области, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Прокуратурой и органами внутренних дел проводятся служебные расследования. По первым признакам эти пожары связаны с умышленным поджогом. Это весьма досадный факт, и мы обязательно найдем тех негодяев, из-за которых стране нанесены колоссальные убытки», - сказал Н.Азаров.

При этом он добавил, что результаты служебного расследования обязательно дадут ответ на вопрос, кто виноват в этом. «Во-первых, леса были открыты для доступа граждан, несмотря на то, что еще неделю назад правительство приняло решение о закрытии на время жары лесов для посещения. Во-вторых, почему те, кто должен следить за лесом, довели ситуацию до таких масштабов, не локализовав пожар своевременно, допустив его распространение на такую большую территорию», - заявил премьер.

По данным пресс-службы МЧС, по состоянию на сегодняшнее утро пожар возле с. Кринки Цюрупинского района в хвойном лесу лесного хозяйства „Корсунское” Каховского лесоохотничьего хозяйства отдельными очагами распространился на площадь до 1000 га.

Пожар возле с. Большие Копани Цюрупинского района в хвойном лесу лесного хозяйства „Большое Копанивское” Цюрупинского лесоохотничьеого хозяйства отдельными очагами распространился на площадь до 500 га.

К тушению пожаров в двух лесных хозяйствах привлечены 1 тыс. 318 человек и 137 единиц техники и авиации МЧС.