В Беларуси дорожает молоко и хлеб – на 35% и 10% соответственно

В Беларуси с 11 августа повышаются отпускные цены на низкожирные молочные продукты на 35%, на хлеб, батоны и мясо цыплят – на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщают в отделе связей с общественностью Министерства экономики Беларуси.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением Минэкономики Беларуси от 31 июля 2012 года № 68. Оно вносит дополнения и изменения в постановление Министерства экономики от 26 апреля 2012 года № 35 о ценах на социально значимые товары.

«Производство молока невысокой жирности и молочных продуктов без добавок в последнее время практически прекратилось в связи с их убыточностью. И эти продукты, которые принято называть «социальным молоком», практически отсутствуют на прилавках магазинов. Для повышения заинтересованности производителей в увеличении выпуска таких продуктов постановлением №68 повышаются предельные максимальные отпускные цены на них. Это касается молока и кефира жирностью до 3,5%, сметаны жирностью до 25%, творога жирностью до 9% без вкусовых добавок и наполнителей», - отметили в Минэкономики Беларуси.

«Это означает, что производители смогут поднять отпускную цену на свой товар до этого предела при продаже торговым организациям», - подчеркнули в Минэкономики Беларуси.

Кроме того, этим же постановлением Минэкономики Беларуси предусмотрена возможность повышения на 4% в месяц организациями-изготовителями в августе и сентябре 2012 года отпускных цен на высокожирные виды молока, кефира, сметаны, творога, а также на данные молочные продукты с вкусовыми добавками и наполнителями. Также постановлением № 68 повышаются на 10% цены на хлеб, батоны и мясо цыплят.

«С учетом роста закупочных цен на зерно в августе на 10% повышаются предельные максимальные отпускные цены на традиционные виды без добавок хлеба и батонов, а также на мясо цыплят-бройлеров», - подчеркнули в Минэкономики Беларуси.

Справка УНИАН. Постановление Минэкономики Беларуси от 31 июля №68 вступает в силу после его официального опубликования – с 11 августа 2012 года (официальное опубликование на Национальном правовом интернет-портале Беларуси – 10 августа 2012 года – УНИАН).