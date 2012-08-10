ООН просит США приостановить производство биотоплива
09:41, 10 августа 2012Агро
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Организация Объединенных Наций обратилась к правительству США с призывом приостановить производство этанола в качестве биотоплива.
Международная организация ООН по сельскому хозяйству и продовольствию сделала долгосрочный прогноз и проанализировала, что из-за длительной жары и засухи на всей территории США, самой сильной за последние 50 лет, погибнет большая часть урожая зерновых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC.
Согласно американскому законодательству, 40% урожая должно использоваться для производства биологического топлива. Но если поступить так в данной ситуации, то это может спровоцировать развитие продовольственного кризиса в мире, считают в ООН.
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