ООН просит США приостановить производство биотоплива

Организация Объединенных Наций обратилась к правительству США с призывом приостановить производство этанола в качестве биотоплива.

Международная организация ООН по сельскому хозяйству и продовольствию сделала долгосрочный прогноз и проанализировала, что из-за длительной жары и засухи на всей территории США, самой сильной за последние 50 лет, погибнет большая часть урожая зерновых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC.

Согласно американскому законодательству, 40% урожая должно использоваться для производства биологического топлива. Но если поступить так в данной ситуации, то это может спровоцировать развитие продовольственного кризиса в мире, считают в ООН.