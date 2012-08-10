Налоговики с начала года выявили почти 500 подакцизных преступлений

Налоговики в январе-июле 2012 года выявили почти 500 подакцизных преступлений, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Все они связаны с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного сбора. Выявлено 180 подпольных цехов, которые, используя промышленное оборудование, обеспечивали производство крупных партий фальсификата, опасного для здоровья людей», - говорится в сообщении ведомства.

В январе-июле 2012 года из незаконного оборота изъято 202,5 тыс. декалитров спирта на сумму 52,4 млн грн и 160,5 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 78,1 млн грн.

Всего с начала года налоговой милицией выявлено 488 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного сбора.