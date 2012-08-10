Аграрии поставили Аграрному фонду 470 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрии поставили на элеваторы Аграрного фонда свыше 470 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам, из которых 300 тыс. тонн зерна переоформлено в государственный интервенционный фонд.

Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на генерального директора Игоря Якубовича.

«Аграрный фонд уже перечислил сельхозпроизводителям почти 160 млн грн. В целом, государственное учреждение полностью рассчиталась по 86 форвардным контрактам», - сообщил И.Якубович.

По словам гендиректора Аграрного фонда, по объемам переоформления зерна в государственный интервенционный фонд лидируют Луганская, Винницкая, Донецкая, Харьковская и Кировоградская области.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил 825 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,5 млрд грн по форвардным биржевым контрактам. На Аграрной бирже было заключено 634 форвардных биржевых контракта с 547 сельхозтоваропроизводителями на поставку в государственный интервенционный фонд почти 825 тыс. тонн зерна, из которых 785 тыс. тонн пшеницы и около 40 тыс. тонн ржи.

Средний объем законтрактованной партии зерна составил 1,3 тыс. тонн. Минимальная законтрактованная партия - 60 тонн ржи, максимальная - 30 тыс. тонн пшеницы.