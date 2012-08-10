Минагропрод: свыше 87% пшеницы составляет продовольственная

Свыше 87% поступающей на склады пшеницы — продовольственная, тогда как в 2011 г. доля продовольственной пшеницы составляла 72%. Такие данные сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что из поступивших на 9 августа на сертифицированные зерновые склады Украины 4,269 млн тонн пшеницы нового урожая 3,74 млн тонн, или 87,6%, относятся к 1-4 классу и 0,529 млн тонн — к 5-му и ниже классам.

Всего сертифицированные зерновые склады приняли на хранение 5,938 млн тонн зерна, в том числе 1,513 млн тонн ячменя и 0,088 млн тонн ржи.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила уборку ранних зерновых, собрано 25,18 млн тонн — на 23% меньше 2011 г. Валовой сбор пшеницы составил 16,287 млн тонн, ячменя - 7,146 млн тонн и ржи - 0,7 млн тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.