В деле о поджогах в херсонских лесах есть подозреваемый и свидетель

В уголовном деле, возбужденном прокуратурой Херсонской области по факту поджогов, которые привели к масштабным лесным пожарам в Херсонской области 9-10 августа, есть свидетель и подозреваемый.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Александр Галкин на пресс-конференции в Херсоне.

По словам А.Галкина, работники объединенной следственно-оперативной группы, созданной из работников следственного управления УМВД в Херсонской области, с привлечением работников прокуратуры, МЧС и СБУ, установили точное место и время начала пожара возле села Крынки Цюрупинского района.

"Есть свидетель. Свидетель уже дал показания, которые дают нам основания считать, что в деле появился подозреваемый", - сообщил замгенпрокурора.

В частности, по его словам, подозреваемый - местный житель, в возрасте около 50-ти лет, подрабатывающий пастухом, который своими неосторожными действиями создал очаг загорания.

Журналистам на сегодняшней пресс-конференции продемонстрировали видеозапись допроса свидетеля, которого допрашивал зампрокурора области. На видео свидетель, также местный пастух, сообщает, что его знакомый в лесной просеке, куда они загоняли скот, бросил окурок сигареты, после чего возникло загорание. Своими силами пастухи потушить огонь не смогли. А когда увидели, что огонь, подгоняемый сильным ветром, уже перекинулся через дорогу на лесной массив, просто убежали с места события. При этом курильщик взял слово с товарища, что тот никому ничего не расскажет.

"Он (подозреваемый - УНИАН) сказал свидетелю, что тот должен молчать, что своих - не сдают. После чего прибежал в дом, где проживал с сожительницей, взял 100 грн и скрылся. Сейчас проводятся меры по установлению места нахождения указанного лица", - сообщил А.Галкин, подчеркнув, что пока говорить о раскрытии уголовного дела преждевременно, и нужно дождаться выводов следствия по всем разрабатываемым версиям.

Версий у следствия три: первая - поджог по неосторожности, вторая - поджог с корыстным умыслом, для последующей разработки сгоревших территорий и порубки там леса, третья - антропогенный фактор (загорание от преломления солнечного света на выброшенной бутылке).

Также следствие еще определяется, был ли пожар в Копаневском лесничестве (возле села Большие Копани) продолжением первого пожара в Корсунском лесничестве (возле села Крынки), или же это продолжение одного и того же загорания.

"Следствие вместе с МЧС определяется по данному поводу. Был ли это отдельный поджег или что то другое, или же огонь перекинулся с одного лесного массива, на рядом стоящий. Иногда горящие шишки с пылающего леса ветром выбрасывает на несколько километров", - сообщил А.Галкин.

Замгенпрокурора также отметил, что по закону у следствия ест 2 месяца на выяснения всех обстоятельств уголовного дела, после чего, в сложных случаях, срок расследования может быть продолжен. Но в данном случае А.Галкин пообещал, что следствие постарается определить причины и виновных в максимально оперативно.

Как сообщал УНИАН, в результате возникшего 9 августа в 10.00 лесного пожара возле села Крынки Цюрупинского района (Корсунское лесничество, Каховский лесхоз) пострадало около 950 га леса. А в возникшем в 13.40 пожаре в Копаневском лесничестве (Великокопаневский лесхоз) пострадало 420 га леса. В целом от огня пострадало 1,4 тыс га леса.

Также во время тушения пожара пострадали 3 работника лесхоза: один получил ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Цюрупинскую районную больницу. Двое других отравились угарным газом и также были госпитализированы в ту же больницу.

По оперативным данным, суммарный убыток от указанных пожаров составил около 15 млн грн.