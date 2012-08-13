МФК намерена предоставить до 20 млн долл. производителю томатной пасты Agrofusion
Международная финансовая корпорация (МФК) может предоставить кредит на сумму до 20 млн долл. группе компаний Agrofusion – одному из крупнейших производителей томатной пасты в Украине, говорится в сообщении МФК.
Согласно сообщению, вопрос финансирования данного проекта совет директоров МФК планирует рассмотреть 11 сентября.
Ожидается, что привлекаемые средства будут использованы Agrofusion для рефинансирования краткосрочной задолженности и пополнения рабочего капитала.
Как сообщал УНИАН, в середине июля т.г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение предоставить кредит на сумму 20 млн долл. производителю томатной пасты Agrofusion.
Привлекаемые средства планировалось использовать для реструктуризации баланса, среднесрочного рабочего капитала и капитальных расходов.
Справка УНИАН. Группа компаний «Agrofusion» – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».
Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон.
Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.