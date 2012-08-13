13-15 августа на всей территории Украины пройдут интенсивные дожди

В начале недели на западе, в центре и на севере Украины пройдут интенсивные дожди.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеоцентра МЧС Николай Кульбида.

По его словам, с 13 августа на территории Украины началась перестройка атмосферных процессов, которая обусловит дождливую погоду в западных, северных и центральных областях Украины. Осадки, выпавшие в течение выходных, существенно снизили уровень пожарной опасности в южных, центральных областях и на севере страны.

Как отметил Н.Кульбида, суммарное количество осадков 13-15 августа будет самым большим в Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской областях, на юге Киевской области, а также на севере Хмельницкой и Тернопольской областей. При этом, количество осадков, которые выпадут в Карпатском регионе, обусловит повышение уровня воды в реках Карпат на 0,5-1,5 м без выхода воды на заводь.

Температура воздуха в западных и северных областях будет до +20°С, в южных и восточных регионах столбики термометров покажут +23...+28°С, а на севере и в центре - + 20…+25°С.