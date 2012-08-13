На Спас в Украине ожидаются дожди

14 августа в Украине будет облачная погода, на юге и востоке переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях, в Житомирской, ночью местами в Винницкой и Киевской областях пройдут сильные дожди, в Карпатах – ливни. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, на юге и востоке местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в западной части местами порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 30 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге и востоке до 17°, на побережье морей 18-22°; днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях 14-19° (в Карпатах на протяжении суток 5-10°), на остальной территории 20-25°, в южной и восточной частях местами до 28°.

В Киеве и области будет облачно. Будут идти дожди, ночью местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киевской области ночью 8-13°, днем 14-19°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

13 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре в районе Киева 24°.