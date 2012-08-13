Снижение температуры и осадки могут повысить урожайность сахарной свеклы — Гидрометцентр

Снижение температуры и осадки могут повысить урожайность сахарной свеклы.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Для сахарной свеклы в центральных и западных областях это очень благоприятные дожди — улучшится и увлажнение почвы, и снизится температура на глубине залегания корня. Еще, возможно, месяц-полтора будет продолжаться рост корня и урожайность свеклы повысится», - отметила Т.Адаменко.

Однако, по словам эксперта, снижение температуры воздуха и повышение влажности не повлияют на урожайность кукурузы и подсолнечника - они продлят жизнь растений, но урожай этих культур уже сформирован и идет его дозревание.

При этом, по словам Т.Адаменко, прошедшие дожди благоприятно скажутся на влагонакоплении под урожай следующего года, особенно в южных и восточных областях, к примеру, в Херсонской области, где за три дня выпала месячная норма осадков, и хорошие дожди прошли в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, и частично в Крыму.