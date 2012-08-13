Под Севастополем сгорели 4 гектара леса

Недалеко от Севастополя, в районе горы Гасфорт, сгорели 4 гектара леса.

Как сообщили УНИАН в Теруправлении МЧС Украины в г. Севастополь, днем 12 августа в диспетчерскую службу поступило сообщение о загорании лесного массива.

На место прибыли машины МЧС и лесхоза. Мощный ветер и труднодоступность к местам загорания способствовали быстрому распространению огня. На помощь прибыла пожарная техника Черноморского флота РФ. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили проезд автомобилей на трассе. Огонь локализовали через пять часов. К ликвидации привлеклось 57 человек и 21 единица техники.

По словам очевидцев, незадолго до пожара отдыхающие жарили шашлыки в лесу, поэтому в Теруправлении МЧС допускают, что непотушенный костер или брошенный окурок могли стать причиной большого пожара, в результате которого выгорело 4 гектара леса.