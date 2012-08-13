«Оболонь» за первое полугодие увеличила производство пива на 10%

Корпорация «Оболонь», один из крупнейших в Украине производителей пива, в первом полугодии 2012 года увеличила производство пива до 47,433 млн дал c 43,144 млн дал за аналогичный период 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Оболони». Согласно данным Госстата, общее производство пива в Украине в январе-июне текущего года составило 154 млн дал, что на 1% больше, чем в 2011 году.

При этом в июне – месяце проведения в стране чемпионата Европы по футболу - производство пива увеличилось к аналогичному месяцу 2011 года на 6% - до 38,1 млн дал. По сравнению с предыдущим месяцем – маем – производство пива выросло на 3,5%.

Производство безалкогольных напитков корпорацией «Оболонь» в первом полугодии 2012 года сократилось на 4,7% до 11,7 млн дал. При этом темпы падения национального рынка безалкогольных напитков за этот период составили 5,7% до 76,5 млн дал.

"Оболонь", владеющая пивзаводами в Киеве и шести других городах страны, пока не сообщает своих финансовых показателей в первом полугодии 2012 года.

Справка УНИАН. В состав корпорации "Оболонь", кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят "Пивоварня Зиберта" (Фастов, Киевская область), Ахтырский пивзавод (Сумская область), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая область), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков "Красиловское" (Хмельницкая область).

Также в состав корпорации входят другие производства, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары.