«Олимп» продал единственный в Украине завод по глубокой переработке зерна инвесторам из ОАЭ

Один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине группа компаний «Олимп» продала единственный в Украине завод по глубокой переработке зерна «Бикорм» фирме, аффилированной с инвесторами, находящимися в Дубаи (ОАЭ).

Об этом УНИАН сообщил председатель правления группы компаний «Олимп» Николай Усачев.

По его словам, сделка купли-продажи уже практически состоялась, однако, согласно договоренностям с покупателем, название фирмы, сумма сделки и условия пока не разглашаются.

***«Бикорм» — единственный в Украине завод, не имеющий аналогов по глубокой переработке пшеницы, входит в состав индустриального парка «Малиновка», который в свою очередь входит в компанию «Олимп».

Выпускаемые заводом продукты: глютен, крахмал, патока (декстринмальтоза, мальтодекстрин), глюкоза, сухие кормовые добавки, дрожжевые экстракты, отруби.

Основной продукт — глютен.

Производственные мощности завода позволяют производить до 2 300 тонн глютена в год.