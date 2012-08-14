В Полтавской области сезон охоты откроют 18 августа в связи с похолоданием

Губернатор Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко подписал решение о переносе начала сезона охоты с 25-го на 18 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юрий Тараненко.

По его словам, начало сезона перенесено на более ранний срок из-за изменения погодных условий и снижения уровня пожарной опасности.

Вместе с тем, охотиться будет разрешено не везде. В частности, охотникам нельзя будет заходить в хвойные лесные насаждения.

13 августа Полтавскую ОГА пикетировали около 70-ти охотников, требовавшие отменить решение губернатора о переносе открытия сезона охоты з 11 на 25 августа и разрешить охоту хотя бы с 18 августа в связи с наступившим похолоданием.

«Погода изменилась, похолодало, уровень пожароопасности значительно снизился, вполне можно начинать охотиться. Если сезон откроют 25 августа, то охота на уток уже не будет смысла, так как они перелиняют и пойдут на большую воду до середины сентября. Так же охотники находят запрет абсолютно бессмысленным, так как они охотятся на дичь в полях и на болотах, а не в лесу»,- сказал один из пикетчиков Валерий Павленко.

Как сообщал УНИАН, сезон охоты на пернатую дичь в Полтавской области перенесли на полмесяца с 11 августа на 25 августа. Распоряжение о переносе сроков охоты подписал 2 августа губернатор Александр Удовиченко. Также всем жителям области было временно запрещено отдыхать в лесах. Данное распоряжение было связано с наивысшим, 5-м уровнем пожароопасности в области и недопущением нарушения правил пожарной безопасности.

9 августа охотники провели пикетирование Полтавской ОГА требуя отменить решение о переносе открытия сезона охоты, как безосновательное и нарушающее их конституционные права, поскольку они заплатили членские взносы.