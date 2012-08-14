В Святогорске из-за непогоды повалены около тысячи деревьев, травмированы два человека

В понедельник, 13 августа, в 15.15 в Святогорске Донецкой области из-за непогоды зарегистрировано падение около тысячи деревьев.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате повреждено 150 м теплосети, 415 кв. м кровель трех жилых домов, разрушено здание столовой детского оздоровительного лагеря „Яструбок”, обломками веток травмированы два человека.

Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Славянскую городскую больницу.

К аварийно-восстановительным работам привлечены подразделения МЧС и коммунальные службы Славянского района.

Ситуация находится на контроле Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.