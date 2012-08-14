Агрохолдинг KSG Agro увеличил сбор ранних зерновых на 18% - до 56,3 тыс. тонн

Агрохолдинг KSG Agro, один из крупных производителей сельхозпродукции в Украине, увеличил сбор ранних зерновых на 18% - до 56,3 тыс. тонн против прошлого года.

Об этом сообщает KSG Agro в отчете на Варшавской бирже.

При этом в компании отметили, что в текущем году урожай ожидался в объеме 68,5 тыс. тонн.

Намолот пшеницы вырос на 18% - до 42,4 тыс. тонн против 35,8 тыс. тонн в 2011 году, ярового ячменя - на 6% - до 7,1 тыс. тонн против 6,7 тыс. тонн. Урожай озимого ячменя в компании составил 3,4 тыс. тонн, что на 6% меньше урожая в прошлом году. Сбор озимого рапса вырос в 2,1 раза — до 3,4 тыс. тонн.

Отмечается, что цена на пшеницу в этом году превысила ожидания производителя на 15%, а на ячмень - на 19%. Ежегодно около 80% прибыли KSG Agro составляет урожай подсолнечника. В этом году эксперты компании прогнозируют снижение урожайности подсолнечника на 9% по сравнению с показателем 2011 года. Цена на семена подсолнечника уже достигла запланированного уровня и, по оценкам специалистов KSG Agro, до февраля следующего года увеличится на 15-18%.

Справка УНИАН. KSG Agro S.A. – вертикально интегрированная компания, работающая на агрорынке. Компания занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов.

Холдинг в середине апреля 2011 г. провел IPO на Варшавской фондовой бирже, разместив 33% акций на 39,6 млн долл. KSG Agro в 2011 году получил чистую прибыль в размере почти 28,2 млн долл., что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году, а выручка за прошлый год увеличилась в 2,2 раза – до 34,67 млн долл.