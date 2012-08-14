В Украине начался сев озимых культур под урожай 2013 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра Александра Сеня, на сегодня уже посеяно 75,4 тыс. га озимого рапса.

«На сегодня сельхозпредприятия сеют рапс, общая площадь посева составляет 75,4 тыс. га, или 6% от прогнозируемых площадей», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что сев озимого рапса начат в оптимальные агротехнологические сроки и будет завершен к началу сентября, чему пока способствуют погодные условия последних дней.

«Те дожди, которые сейчас проходят по Украине после длительной засухи, способствуют восстановлению запасов влаги, которая необходима для получения всходов озимых культур», - добавил А.Сень.

Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к севу других озимых культур, площадь под которыми ожидается на уровне 9,1 млн га, в том числе озимых зерновых культур - 8,2 млн га, что практически на уровне посевов под урожай 2012 года.

На сегодня почва под посев озимых культур подготовлена на 73% запланированных площадей (6,6 млн га).

«На сегодня аграрии обеспечены семенами озимых культур на 101% от потребности, 48% из них доведено до посевных кондиций. Эта работа сейчас активно проводится», - добавил А.Сень.

Кроме того, сегодня в сельхозпредприятиях уже накоплено 220 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 35% от потребности.

Напомним, в прошлом году озимые зерновые были посеяны на площади 8,399 млн га, в том числе пшеница – 6,7 млн га, ячмень – 1,37 млн га и рожь – 318 тыс. га, озимый рапс был посеян на площади 962 тыс. га.