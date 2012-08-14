Завтра в Украине снова ожидаются дожди. В Киеве днем 16-18°

Завтра в западных, северных, большинстве центральных областей Украины ожидаются дожди, кое-где порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°, в большинстве центральных областей 20-25°, на юге и востоке ночью 12-17°, на побережье Крыма до 21°, днем 23-28°.

В Киевской области в среду временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 16-18°.

Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 23°.