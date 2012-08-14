В августе Украина экспортирует 1,5 млн тонн зерна — УАК

Экспорт зерна из Украины в августе составит 1,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора Сергея Стоянова.

По данным УАК, за 10 дней августа Украина поставила на внешние рынки около 515 тыс. тонн зерна, в том числе 250 тыс. тонн пшеницы, около 200 тыс. тонн ячменя и 65 тыс. тонн кукурузы.

"Если ситуация не улучшится, то это – график экспорта в объеме 1,5 млн тонн в месяц, а не 2 млн тонн, как недавно заявляли наши чиновники", - отметил С.Стоянов.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в августе активизации экспорта зерна из Украины. «Я думаю, что в августе экспорт безусловно будет больше, чем 1,2 млн тонн, как это было в июле, потому что мы на рынке будем иметь полноценный ячмень для экспорта, пшеницу и остатки кукурузы прошлого года. Я думаю, 1,7-1,8 млн тонн будет, но это с учетом экспорта кукурузы прошлого года», - заявлял директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна из Украины в текущем МГ может составить 20-23 млн тонн, против 21,95 млн тонн в 2011/2012 МГ.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн, против 56,7 млн тонн в 2011 году.