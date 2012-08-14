Янукович: урожай зерна-2012 войдет в тройку лучших за последние 20 лет

Президент Виктор Янукович заявил, что урожай зерновых культур в нынешнем году будет на 10-11 млн тонн ниже прошлогоднего, но несмотря на это войдет в тройку лучших урожаев за последние 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил во вторник на встрече с хозяйственным активом города.

«В прошлом году мы имели почти 57 млн тонн вал зерновых, а в этом году будет, наверное, в районе 46 млн тонн. Приблизительно на 10-11 млн тонн будет ниже уровня прошлого года. Но, несмотря на это, урожай этого года войдет в тройку лучших урожаев последних 20 лет», - сказал глава государства.

Кроме того, В.Янукович отметил, что в этом году Украина собрала больше высококачественного зерна, чем в 2011 году.

«В этом году за счет качества зерна мы получим финансовый результат не хуже, чем в прошлом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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