Украина начала уборку подсолнечника

Аграрии Украины начали уборку подсолнечника, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным на 14 августа подсолнечник собран на 21 тыс. га из запланированных 4,744 млн га, получено 23 тыс. тонн при урожайности 10,9 ц/га.

Соя собрана на 7 тыс. га при прогнозе 1,467 млн тонн, получено 9 тыс. тонн при средней урожайности 13,3 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. Гречка убрана на 37 тыс. га (13% от прогноза), намолочено 34 тыс. тонн зерна при урожайности 9,3 ц/га. Просо убрано на 46 тыс. га (27%), намолочено 55 тыс. тонн при урожайности 11,9 ц/га.

Всего зерновые и зернобобовые культуры убраны на 9,819 млн га (65%), намолочено 25,343 млн тонн при средней урожайности 25,8 ц/га.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.