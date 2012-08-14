IMС собрала 31,7 тыс. тонн озимых зерновых

Агропромышленная компания Industrial Milk Companу (IMC), один из крупнейших в Украине производителей сельскохозяйственной продукции, собрала в т.г. 31,7 тыс. тонн озимых зерновых, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что озимые культуры убраны с 7,7 тыс. га, что составляют 9% общего земельного банка компании.

Намолот озимой пшеницы составил 26,5 тыс. тонн, урожайность – 44 ц/га. При этом 90% пшеницы – продовольственная. Сбор ячменя достиг 5,2 тыс. тонн, урожайность - 30,3 ц/га.

Справка УНИАН. Industrial Milk Companу (IMC) основана в 2007 году. Компания располагает земельным банком площадью 82,7 тыс. га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, а также хранилищами мощностью 172 тыс. тонн.

По данным на начало июня т.г., 68,2% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 5,1% - польской Amplico PTE, остальные - free float.

Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже с 2011 года.

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