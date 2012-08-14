Ветслужба готова обеспечить контроль на Сорочинской ярмарке

Ветеринарная служба Украины готова обеспечить ветеринарный контроль на Сорочинской ярмарке, которая будет проходить с 15 до 19 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Отмечается, что для обеспечения эффективного ветеринарно-санитарного контроля за торговлей животными, продуктами животного и растительного происхождения на национальной ярмарке будет обеспечено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной медицины и отдела ветеринарной милиции.

Кроме того сообщается, что в этом году нельзя будет реализовать на ярмарке шаурму и хот-доги, мясные фарши и изделия из них, блюда из рубленого мяса, студни, зельц, рыбу вяленую и копченую в домашних условиях, все виды консервированной продукции, изготовленной в домашних условиях, овощные и мясные салаты. При отсутствии холодильного оборудования запрещено продавать молоко, молочные продукты, колбасные изделия и мясокопчености.

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