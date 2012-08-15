"Агролига" в 1-ом полугодии сократила чистую прибыль на 34,5% - до 117,2 тыс. евро

Варшава. Украинская группа агропромышленных компаний "Агролига" (Agroliga Group PLC) за первые шесть месяцев текущего года получила 117,17 тыс. евро чистой прибыли, что на 61,67 тыс. евро, или 34,5%, меньше показателей первого полугодия прошлого года, сообщила компания в отчете.

За этот же период "Агролига" увеличила выручку до 6,094 млн евро с 1,853 млн евро годом ранее, в том числе во втором квартале - почти в 11 раз - до 3,353 млн евро с 306,9 тыс. евро.

В апреле-июне компании удалось получить чистую прибыль в размере 57 тыс. евро по сравнению с 47,46 тыс. евро убытков за аналогичный период прошлого года.

"Агролига" в первом полугодии увеличила операционную прибыль до 272,17 тыс. евро с 222,84 тыс. евро годом ранее, 136 тыс. евро из которых получила во втором квартале против 13,57 тыс. убытков в прошлом году.

"Значительное увеличение выручки по сравнению с прошлым годом - это результат начала полноценной работы первой линии маслозавода во время обычно слабого сезона продаж сельскохозяйственной продукции. Несмотря на большие затраты в начале нового производства, мы достигли запланированного уровня производства и продаж", - отметила компания в комментарии к отчету.

"Агролига" в ближайшие несколько месяцев за счет улучшения технологических процессов намерена добиться существенного сокращения затрат на этом заводе, мощности которого будут увеличены до 17 тыс. тонн/год благодаря планируемому запуску новой линии в сентябре.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале "Агролига" сократила чистую прибыль в 3,6 раза до 60 тыс. евро при почти 80% росте выручки до 2,7 млн евро.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний "Агролига" входят шесть фирм, занимающихся выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Компании группы, которая в начале прошлого года через зарегистрированный на Кипре холдинг Agroliga Group PLC дебютировала на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect, обрабатывают около 7,2 тысэ га земель в Харьковской области и владеет молочным стадом из около 850 голов.

Акции компании, которые в рамках частного размещения "Агролига" продала за 81 злотых за штуку (около 20 евро), стоили в начале торгов 15 августа меньше 60 злотых (минус 4% к закрытию 14 августа) при достигнутой максимальной цене в около 120 злотых в феврале 2011 года.

В прошлом году "Агролига" увеличила чистую прибыль на более чем 40% - до 1,7 млн евро при росте выручки почти в 2 раза - до около 7 млн евро.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской, остальные - free float.