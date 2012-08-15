«Нибулон» собрал урожай ранних зерновых в размере 96 тыс. тонн

Компания «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, собрала урожай ранних зерновых в размере 96 тыс. тонн с 25 тыс. га, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на гендиректора Константина Хмельницкого.

В сообщении не приводятся сравнительные данные за 2011 год, но в конце прошлого года «Нибулон» сообщал об увеличении урожая ранних зерновых до 108 тыс. тонн, что на 10% превысило показатель 2010 года.

«В этом году в Украине много говорится о неблагоприятных засушливых климатических условиях выращивания зерновых. Наша компания в полной мере почувствовала преимущества диверсификации аграрного производства, поскольку наша продукция выращивается в 12 регионах», - сказал К. Хмельницкий.

По его словам, наиболее благоприятные погодные условия для урожая ранних зерновых сложились в южных, западных и частично восточных регионах.

В текущем сезоне, говорится в пресс-релизе, компания планирует посеять озимые культуры на площади 30 тыс. га.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.