Завтра в большинстве областей Украины снова пройдут дожди

16 августа в северных и большинстве центральных областей Украины пройдут умеренные дожди, в западных областях - небольшие дожди. На остальной территории ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди с грозами.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье Крыма 17-22°; днем 16-21°, в центральных областях местами до 25°, в южной части и восточных областях 24-29°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь (ночью местами небольшой). Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет составлять 10-15°, днем 16-21°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

15 августа температура воды составляет в Черном и Азовском морях 23-28°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 21°.