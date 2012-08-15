Спад сельхозпроизводства в Украине за январь-июль составил 4,2%

Спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-июля 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 4,2% (в I полугодии 2011 года против I полугодия 2010 года - рост 9,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях в январе-июле т.г. составил 7,4%, в домохозяйствах - 1,1%.

Согласно сообщению, спад объемов производства продукции растениеводства в январе-июле 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 10,1%.

По состоянию на 1 августа 2012 года, ранних зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) собрано на 19,2% больше (6,5 млн тонн) по сравнению с показателем на аналогичную дату 2011 года, за счет ускоренных темпов сбора площадей (на 25,7% больше). Валовый сбор ярового ячменя (5,4 млн тонн), который составил 83% общего производства яровых зерновых, вырос на 12,8%.

Также сообщается, что в январе-июле т.г. рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 1,8%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 6,7%, свиней - на 11,3%. Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях увеличился против января-июля 2011 г. на 14,3% и составил 2797 кг.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июль 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 42%, в т.ч. продукции растениеводства - на 84%, продукции животноводства - на 2%.

Кроме того, сообщается, что на 1 августа 2012 года сельскохозяйственные предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющие хранение, переработку зерновых культур, имели в наличии 20,2 млн тонн зерна (на 1% больше по сравнению с 1 августа 2011 г.), в т.ч. 13,2 млн тонн пшеницы, 4 млн тонн ячменя, 1,7 млн тонн кукурузы, 0,4 млн тонн ржи.

Справка УНИАН. Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-июне 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 7,4%.

В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства — 2,5%.

По итогам 2010 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2009 годом сократились на 1,5%.

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