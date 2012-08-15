«Мрия» и «Кернел» выиграют от рекордных цен на сельхозпродукцию — Fitch

Производители зерна агрохолдинги «Мрия» и «Кернел», вероятно, будут одними из немногих компаний, которые выиграют от рекордных цен на сельскохозяйственную продукцию, отмечается в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

«Производители и экспортеры зерна, такие как «Мрия» или «Кернел», в СНГ, возможно, будут среди небольшого числа тех компаний, которые выиграют от высокого спроса и цен», - говорится в сообщении.

В то же время, Fitch не ожидает влияния в краткосрочной перспективе, поскольку уборочная кампания завершилась только для ранних зерновых.

«Украина и Россия не прогнозируют такую же высокую урожайность зерновых, как в 2011 г., поскольку в этом году лето также жаркое и сухое. Обе страны могут рассмотреть возможность введения экспортных ограничений», - отмечают в Fitch.

Таким образом, по мнению рейтингового агентства, более высокие международные цены могут быть частично компенсированы более слабыми внутренними ценами и объемами экспорта.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

«Мрия» обрабатывает около 240 000 гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1300 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся 3 элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.

Kernel – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Холдинг, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Группа «Кернел» вышла на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, продав 36% акций за 221 млн долл. После этого группа несколько раз проводила доразмещение акций, последнее из которых на 142 млн долл. на этой же бирже состоялось в апреле 2011 года. Kernel является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек». На последнем закрытии компания стоила около 1,5 млрд долл.