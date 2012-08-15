МХП и российский «Мираторг» имеют преимущество на фоне рекордных цен - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что «Мироновский хлебопродукт» и российский «Мираторг» имеют преимущество над другими мясопроизводителями на фоне рекордных цен на сельскохозпродукцию, за счет использования зерна собственного производства.

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

«Производители мяса в СНГ, такие как ОАО «Мироновский хлебопродукт» или АПХ «Мираторг», в целом пользуются преимуществом за счет высокой доли собственного зерна для производства кормов» - говорится в сообщении.

В целом, по мнению Fitch, влияние стремительного роста цен сельскохозяйственной продукции на сектор производства мяса будет меньшим, чем, например, на биотопливный бизнес, но все же значительным, поскольку торговые сети не будут заинтересованы в росте цен, существенно превышающем уровень инфляции.

Также в рейтинговом агентстве считают, что некоторое давление может испытать на себе компания Avangardco, «поскольку компания не выращивает собственного зерна, и затраты на комбикорм составляют до 70% стоимости производства яиц».

В то же время Fitch отмечает, что Avangardco имеет преимущества за счет «дешевого зерна от местных фермеров и рыночной позиции, позволяющей влиять на ценообразование».

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

Российский агропромышленный холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке.

Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.