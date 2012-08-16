Агрохолдинг KSG Agro привлечет у UniCredit Bank кредит на 10 млн долл.

Один из крупнейших аграрных холдингов в Украине - KSG Agro подписал соглашение с UniCredit Bank на открытие возобновляемой кредитной линии в размере 10 млн долл., говорится в биржевом сообщении компании.

По информации KSG Agro, кредитная линия будет открыта сроком на 3 года.

Привлекаемые средства компания рассчитывает направить на пополнение оборотного капитала и финансирование операций с зерном на приобретенном элеваторе агрокомплекса «Переробник».

Напомним, в июне холдинг KSG Agro заключил с "Альфа-Банком" договор о привлечении кредитной линии на общую сумму 50 млн грн.

В том же месяце холдинг приобрел в Днепропетровской области три аграрных предприятия, включая «Переробник» с элеватором мощностью около 60 тонн.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально-интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Земельный банк холдинга составляет 61 тыс. га. В 2011 году компания начала заниматься животноводством и запустила производство биотоплива.

В первом квартале 2012 года чистая прибыль KSG Agro выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 65% - до 1,794 млн долларов при более чем шестикратном росте доходов - до 4,597 млн долларов.