Минэкономразвития инициирует реализацию в Украине госпрограммы управления качеством

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает реализовать в стране Государственную программу управления качеством для повышения качества отечественной продукции и ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Проект Программы размещен на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

В документе отмечается, что в Украине наблюдается низкий уровень внедрения систем управления по сравнению со странами – членами ЕС.

Одним из механизмов обеспечения качества продукции (товаров, работ, услуг) является внедрение и сертификация систем управления качеством, экологического управления, управления безопасностью пищевых продуктов и других систем управления в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов.

Такие системы станут предохранительным механизмом, позволяющим избежать выпуска некачественной и опасной продукции.

В рамках реализации программы планируется утвердить региональные программы качества на 2013–2015 годы по разработке, внедрению систем управления, в том числе предприятиями (организациями), которые производят и поставляют продукцию (услуги) и товары на экспорт.

Также документом предлагается обеспечить стимулирование внедрения предприятиями систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе концепции НАССР.

***НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – международная Система управления безопасностью пищевых продуктов.