Завтра в Украине снова будут идти дожди, только на западе без осадков

Завтра ночью в Украине местами ожидаются небольшие дожди, в западной части без осадков.

Днем небольшие дожди, в восточных, Полтавской, Черниговской и Сумской областях умеренные дожди, отдельные грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в Крыму 15-20°; днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье 23-28°.

В Киевской области в пятницу - небольшие дожди (ночью местами). Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в районе Бердянска 28°, в Днепре возле Киева 21°.