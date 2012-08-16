МФК одобрила предоставление агрохолдингу Аstarta кредита на 50 млн долл.

Международная финансовая корпорация (МФК) одобрила предоставление агрохолдингу Astarta кредита на сумму 50 млн долл., сообщила в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель деятельности МФК в Украине Елена Волошина.

«Решение Советом директором уже принято в начале августа. Сейчас идет работа над юридическими документами. Думаю, что договор с Аstarta будет подписан максимум в сентябре», - сказала Е.Волошина.

Напомним, ранее Аstarta сообщила о том, что МФК рассматривает возможность предоставления агрохолдингу долгосрочного кредита на 50 млн долл.

В сообщении пресс-службы Аstarta указывалось, что привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы холдинга в 2012-2013 гг.

В рамках программы предусмотрено строительство завода по переработке сои, повышение энергоэффективности и расширение сельскохозяйственного и сахарного производства. Финансирование также позволит развить инфраструктуру и создать новые рабочие места в регионах присутствия агропромхолдинга.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

Основная деятельность агропромхолдинга заключается в производстве сахара и сопутствующей продукции (меласса и сухой гранулированный жом), выращивании и реализации зерновых и масличных культур, а также мяса и молока.

Международная финансовая корпорация является одной из организаций Группы Всемирного банка, которая осуществляет инвестиции в частном секторе. МФК осуществляет предоставление займов, инвестирование в форме долевого участия в капитале, предлагает структурированное финансирование и продукты по управлению рисками, а также оказывает консультационные услуги в целях стимулирования роста частного сектора в развивающихся странах.

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