Сахара и зерна в Украине достаточно - Азаров

Запасы сахара в Украине достаточные, и задача местных властей - не допустить необоснованного роста цен на сахар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил Полтавской областной телерадиокомпании в городе Миргороде.

«У нас запасов сахара более, чем достаточно. Мы еще месяц назад не знали, куда их девать и что с ними делать. Поэтому повышение цены на сахар, скажем, до 8 гривен, если где-то оно имеет место, это абсолютная недоработка местных властей», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что в случае дефицита сахара в каком-то из регионов Украины, государство всегда имеет возможность завезти 5-10 тысяч тонн сахара для решения этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, согласно данным НИИ "Украгропромпроизводительность", на конец июня средние розничные цены на сахар в Украине составляли 6-6,4 грн/кг с НДС.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

***

Азаров считает достаточными переходящие запасы зерна в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает достаточными переходящие запасы зерна в Украине.

«Украина - страна, у которой есть переходящие запасы зерна достаточные, чтобы в случае, если в следующем году мы останемся без зерна, нам вполне хватит пережить и дожить до урожая 2014 года», - сказал Н.Азаров.

При этом он еще раз подчеркнул, что экономика Украины встала на ноги развивается.

Напомним, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на середину июля переходящие остатки зерна в Украине составляли до 10 млн тонн.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Урожай-2012: Чикагская биржа не позволит Кабмину своевольничать