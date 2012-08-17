Беларусь наращивает импорт пива из Украины - за первое полугодие до 708,2 тыс дал

Минск. В Беларуси за январь-июнь 2012 года импорт пива из Украины увеличился на 2,5% до 708,2 тыс дал (против снижения на 12,7% в январе-мае).

Об этом УНИАН сообщили пресс-центре белорусского государственного концерна «Белгоспищепром».

«В денежном выражении импорт пива в Беларусь из Украины за январь-июнь сократился на 2,3% до 3 млн 875,7 тыс. долл. (в январе-мае снижение составило 24,1%). Только за июнь из Украины в Беларусь было ввезено 222,3 тыс. дал пива, что в 3,7 раза больше, чем в июне 2011 года», - отметили в «Белгоспищепроме».

Как сообщал УНИАН, Совет министров Беларуси постановлением от 17 мая 2012 года №451 отменил действие постановления от 21 декабря 2010 года №1860, которым было введено лицензирование импорта солодового пива из Украины до 31 декабря 2012 года.

По данным «Белгоспищепрома», Беларусь в I полугодии 2012 года импортировала 6 млн 187,3 тыс. дал пива, что на 29,8% больше уровня аналогичного периода 2011 года.

При этом значительно вырос импорт из стран СНГ.

В частности, за январь-июнь из стран СНГ было ввезено 5 млн 958,5 тыс. дал пива, что на 28,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В стоимостном выражении импорт из стран СНГ составил 33 млн 491,9 тыс. долл., что на 26,8% больше показателя января-июня 2011 года.

«Россия увеличила импорт пива в Беларусь на 30,2% (против роста на 3,7% в январе-мае 2012 года), который составил 5 млн 250,3 тыс. дал, в денежном выражении увеличился на 31,9% (10,9% в январе-мае) – до 29 млн 616,2 тыс. долл», - отметили в «Белгоспищепроме».

По данным «Белгоспищепрома», из стран вне СНГ в Беларусь за I полугодие 2012 года было поставлено 228,8 тыс. дал пива, что в 1,9 раза больше, чем за январь-июнь прошлого года. В денежном выражении импорт составил 3 млн 475,5 тыс. долл.

«Основным импортером пива из стран вне СНГ стала Чехия, которая за I полугодие увеличила свои поставки почти в 3 раза до 103,8 тыс. дал, в денежном выражении в 2 раза - до 1 млн 310,7 тыс. долл.», - рассказали в пресс-центре концерна.

Справка УНИАН. По данным «Белгоспищепрома», импорт пива из Украины в 2011 году снизился на 77% - до 990 тыс. дал ( 6 млн 142,2 тыс. долл.).