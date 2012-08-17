В России зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней

Москва. В четырех регионах России зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Так, в пробах патологического материала, отобранного от домашней свиньи, павшей в деревне Солоцково Некоузского сельского поселения Некоузского района Ярославской области, во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии выделен вирус африканской чумы свиней. В деревне проживает одна семья, в хозяйстве содержится 10 свиней. В личных подсобных хозяйствах ближайших населенных пунктов содержится 14 свиней.

Кроме этого, в неблагополучной по африканской чуме свиней Тверской области заболевание продолжает распространяться как среди диких кабанов, так и среди домашних свиней. Вспышка заболевания зарегистрирована в колхозе «Наш путь» Кесовогорского района, ранее благополучном по АЧС. При проведении мероприятий по депопуляции диких кабанов в области, а также при обнаружении павших кабанов, выявлены новые случаи инфицирования вирусом африканской чумы свиней. Инфицированные животные выявлены в Бежецком районе — в охотхозяйстве «Восход», на территории ООО «Дубакинское», у деревень Введенское, Голчань, Речки, в Рамешковском районе — в ООО «Тверской охотник» и ОО Рамешковское «РООиР». На территории ООО «Тверской охотник», ОХ «Восход» и ООО «Дубакинское» африканская чума свиней зарегистрирована впервые.

Также в Ростовской области заболевание зарегистрировано в Целинском районе на ферме, принадлежащей ИП Казарян, на которой содержалось 960 свиней. В соответствии с протоколом заседания специальной комиссии по борьбе с АЧС, проводится отчуждение свинопоголовья из первой угрожаемой зоны. Предыдущая вспышка заболевания на территории области была зафиксирована в начале ноября минувшего года в ОАО «Батайское» Азовского района.

В Краснодарском крае вспышка зарегистрирована в одном из личных подсобных хозяйств поселка Ильинский. В хозяйстве содержится три свиньи, расстояние до ближайшего очага африканской чумы свиней составляет около 50 км.

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