"Глобино" просит Азарова помочь продвижению продукции на российский рынок
Корпорация "Глобино" (Глобино. Полтавская обл.) просит у премьер-министра Украины Николая Азарова содействовать продвижению ее продукции на российский рынок.
Об этом журналистам сообщил основатель корпорации Александр Кузьминский.
По его словам, в четверг посещая Сорочинскую ярмарку он рассказал премьер-министру Николаю Азарову, что предприятие безуспешно пытается выйти на российский рынок.
"Мы прошли ряд проверок. У нас все хорошо, но пока мы не можем экспортировать мясо и колбасу в Россию. Они не дают нам разрешения ", - сказал А.Кузьминский.
По его словам, премьер-министр заявил, что обсудит этот вопрос с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Между тем корпорация "Глобино" уже отправила Н.Азарову официальное письмо с изложением данной проблемы.
Поддерживает корпорацию в данном вопросе и глава Полтавской ОГА Александр Удовиченко. Он также сообщил УНИАН, что руководство области готово написать официальное письмо в правительство.
Справка УНИАН. «Глобинский мясокомбинат», «Глобинский маслозавод», «Глобинский мясомолочный комплекс», «Глобинский свинокомплекс» и «Глобинский Райагрострой» объединены в корпорацию «Глобино».
Мясомолочный комплекс и свинокомплекс являются основной сырьевой базой для производства продукции мясокомбината и маслозавода. В свою очередь строительная организация «Глобинский райагрострой» обеспечивает планомерное и своевременное строительство помещений для всех предприятий, входящих в состав корпорации.
Корпорация выпускает продукцию под торговой маркой «Глобино».