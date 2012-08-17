"Глобино" просит Азарова помочь продвижению продукции на российский рынок

Корпорация "Глобино" (Глобино. Полтавская обл.) просит у премьер-министра Украины Николая Азарова содействовать продвижению ее продукции на российский рынок.

Об этом журналистам сообщил основатель корпорации Александр Кузьминский.

По его словам, в четверг посещая Сорочинскую ярмарку он рассказал премьер-министру Николаю Азарову, что предприятие безуспешно пытается выйти на российский рынок.

"Мы прошли ряд проверок. У нас все хорошо, но пока мы не можем экспортировать мясо и колбасу в Россию. Они не дают нам разрешения ", - сказал А.Кузьминский.

По его словам, премьер-министр заявил, что обсудит этот вопрос с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Между тем корпорация "Глобино" уже отправила Н.Азарову официальное письмо с изложением данной проблемы.

Поддерживает корпорацию в данном вопросе и глава Полтавской ОГА Александр Удовиченко. Он также сообщил УНИАН, что руководство области готово написать официальное письмо в правительство.

Справка УНИАН. «Глобинский мясокомбинат», «Глобинский маслозавод», «Глобинский мясомолочный комплекс», «Глобинский свинокомплекс» и «Глобинский Райагрострой» объединены в корпорацию «Глобино».

Мясомолочный комплекс и свинокомплекс являются основной сырьевой базой для производства продукции мясокомбината и маслозавода. В свою очередь строительная организация «Глобинский райагрострой» обеспечивает планомерное и своевременное строительство помещений для всех предприятий, входящих в состав корпорации.

Корпорация выпускает продукцию под торговой маркой «Глобино».