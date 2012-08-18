Завтра дожди ожидаются только на востоке Украины и в Крыму

В воскресенье, 19 августа, в Украине без осадков, только днем в восточных областях, Крыму и Приазовье местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, в южной части местами 18-22°, днем 23-28°.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26°, в районе Бердянска 27°, в Днепре возле Киева 21°.